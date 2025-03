Sichern Sie sich jetzt das kicker-Sonderheft „Die heiße Phase 2025“!

Die drei internationalen Wettbewerbe gehen in ihre entscheidende Zeit. Bayer Leverkusen, Bayern München und Borussia Dortmund stehen im Achtelfinale der Champions League, Eintracht Frankfurt zählt zu den Top 16 in der Europa League.

Unser neues Sonderheft zur heißen Phase macht Sie fit und bringt sie auf den neuesten Stand. Wir haben alle Teams mit allen Kadern aus allen drei Wettbewerben inklusive der Winter-Transfers. Wir beschäftigen uns mit dem neuen Format, seinen Vor- und Nachteilen. Wir blicken auf die Spieler, die besonders im Fokus stehen. Und auf den Favoritenkreis auf den Henkelpott, der in diesem Jahr nach dem Ausscheiden von Manchester City ganz neue Namen hervorbringt. 100 Seiten bietet das Rundum-Info-Paket.

Wann erscheint das kicker-Sonderheft "Die heiße Phase" 2025?

Das Sonderheft erscheint am 04.03.2025 pünktlich zu den Achtelfinals der Champions League, Euro League und Conference League.