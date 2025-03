Vorsicht, Hochspannung!

Start frei für das Sonderheft Motorsport 2025

Diese Saison wird eine ganz besondere. Die Formel 1 feiert ihren 75. Geburtstag, und wir bringen Sie mit unserem Sonderheft in die Pole Position. Gelingt Max Verstappen der fünfte WM-Titel in Serie? Oder ist McLaren noch stärker geworden? Was erwartet Lewis Hamilton im Ferrari? Wo kommen plötzlich die vielen jungen Fahrer her? Und wie hilft eigentlich Künstliche Intelligenz in der Formel 1?

In großen Interviews erklärt Toto Wolff den Umbruch bei Mercedes und Ralf Schumacher blickt auf die neue Saison voraus. Marc Surer beleuchtet zudem im Experten-Check sämtliche Rennställe. Im ausführlichen History-Teil würdigen wir Jim Clark, einen der besten Fahrer der Geschichte und erinnern an die Katastrophe in Le Mans vor 70 Jahren.

Zudem gibt es alle Fakten zu den Autos, den Teams und den Fahrern im Heft, alle 24 Strecken als informative Grafik und vielen weitere Statistiken zur Formel 1. Und natürlich kommen auch die anderen Rennserien nicht zu kurz: Auch über die DTM, die Formel E, die MotoGP, die Rallye-WM und die Hypercars in der Langstrecken-WM finden Sie alles Wissenswerte für das neue Rennjahr.

Wann erscheint das kicker-Sonderheft Motorsport 2025?

Das Sonderheft erscheint am 11.03.2025 pünktlich zum Start der neuen Formel1-Saison.