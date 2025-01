kicker NFL Sonderheft 2025 Faszination Superbowl

kicker goes NFL: Ein Sonderheft zum Super Bowl!

In der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 2025 wird so mancher Fan aufbleiben und nicht ins Bett gehen. Das wohl größte Sport-Event des Jahres steht an: der Super Bowl. Auch in Deutschland erfreut sich die NFL einer immer größer werdenden Beliebtheit.

Aus diesem Grund gibt es vom kicker am 21.01.2025 erstmals ein Sonderheft zum Super Bowl! Auf 100 Seiten machen wir Sie fit für Ihre Party. Wir schauen aber nicht nur auf ein Spiel. Wir schildern die Faszination Football, seine Geschichte, seine größten Momente und größten Stars. Die Regeln des American Football haben wir in einem 20-seitigen Booklet dem Heft beigelegt. Das alles in gewohnter kicker-Qualität, weshalb natürlich auch die große Super-Bowl-Statistik nicht fehlen darf.

Im Interview spricht der aktuelle deutsche NFL-Star Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions über seinen steilen Aufstieg. Der deutsche Super-Bowl-Champion Sebastian Vollmer beschreibt seinen Weg zum Sieg an der Seite von Tom Brady. Zudem gibt es viele Hintergründe rund um das Spiel, das Action und Event perfekt mixt.

So ist für alle etwas dabei - für Insider wie Newcomer.



Wann erscheint das kicker NFL Sonderheft?

Das kicker Sonderheft Motorsport erscheint am Dienstag, 21.01.2025