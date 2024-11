kicker Extra 50 Jahre 2. Bundesliga

50 Jahre 2. Liga - wie aus dem Armenhaus eine Attraktion wurde!

Die 2. Fußball-Bundesliga ist in diesem Jahr 50 geworden - und sie boomt wie nie. Die Zuschauerzahlen sind in der Jubiläumssaison durch die Decke gegangen. Der kicker widmet der Liga nun ein eigenes Sonderheft. Die wichtigsten Spieler, Trainer und Macher werden vorgestellt, dazu große und kleine Vereine. Viele spannende Hintergründe wie der Streit um die Gründungsmitglieder runden das Paket ab, in dem ein großer Daten-Teil natürlich nicht fehlen darf. Im Interview zu Wort kommen Rekord-Torjäger Simon Terodde, Rekord-Trainer Benno Möhlmann, der erste Torschütze Niko Semlitsch, Rachid Azzouzi, Ewald Lienen, Bernd Buchheister, Reporter Oliver Forster und Elversberg-Macher Frank Holzer, der beim Zweitliga-Start 1974 noch an der Seite von Felix Magath beim 1. FC Saarbrücken spielte. Auf 116 Seiten wird Geschichte lebendig.

Jezt vorbestellen - erscheint am 19.11.2024.