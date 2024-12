kicker GESCHENK-ABO 6 MONATE

Erscheinungsweise 2-mal pro Woche

2-mal pro Woche Mindestlaufzeit 6 Monate

Verschenken Sie den kicker als Print-Magazin für 52 Ausgaben.

Zum Überreichen werden wir Ihnen einen Geschenkgutschein zukommen lassen.



Als Dankeschön erhalten Sie von uns einen Thalia-Gutschein in Höhe von 20,00 EUR sowie den kicker Quiz-Kalender 2025 an Ihre Rechnungsadresse. Natürlich können Sie dieses nach Erhalt auch an den Beschenkten überreichen.